Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия отказалась платить пенсии будущим военным пенсионерам из СНГ

Белоруссия отказалась платить пенсии будущим военным пенсионерам из РФ и Украины

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Президент Белоруссия Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика выходит из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Отмечается, что указ № 407 «О выходе Республики Беларусь из международных договоров» Лукашенко подписал 21 декабря. В сообщении пресс-службы уточняется, что в 99% случаев назначения таких пенсий приходятся на военных пенсионеров из России и Украины.

Подчеркивается, что лицам, которые проживают в Беларуси и которым пенсии были назначены до выхода из соглашений, выплаты будут продолжены.

Накануне Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами