Орбан заявил, что Турция и Венгрия действуют независимо по вопросу расширения НАТО

Турция и Венгрия действуют отдельно друг от друга по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, соглашения между Анкарой и Будапештом нет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит венгерский портал Telex.

«Обе страны могут принять решение по этому вопросу самостоятельно, на этом настаивает венгерский парламент, они это определят», — заявил Орбан.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, это, по его словам, поможет усилению Североатлантического альянса.

При этом начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру вблизи границ России.

Ранее Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет оснований для лишения Венгрии права голоса при принятии совместных решений в ЕС.