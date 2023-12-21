В Польше лишили мандатов двух депутатов из-за давнего уголовного дела

Экс-глава МВД Польши и его заместитель в польском кабмине Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик лишены депутатских мандатов. Об этом сообщает канцелярия польского сейма на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Спикер сейма Шимон Холовня подписал постановления о лишении мандатов депутатов Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика», — говорится в сообщении канцелярии.

По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел экс-главы МВД и его заместителя.

В начале октября Каминьский заявил, что на польско-словацкой границе введен пограничный контроль на 10 дней, с возможностью продления.

Ранее президент Польши раскритиковал решение о смене руководства госСМИ.