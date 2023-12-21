Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Польши раскритиковал решение о смене руководства госСМИ

Дуда назвал смену руководства госСМИ нарушением конституционных принципов Польши

close
100%
Grabowski Foto/Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Х раскритиковал смену руководства государственных СМИ и призвал уважать польские законы.

Ранее министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Вместо них были назначены новые наблюдательные советы.

Политическая цель не может служить оправданием нарушения конституционных принципов и закона, подчеркнул президент Польши.

«Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении общественных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правовой порядок», — написал Дуда.

Он добавил, что Совет министров принял присягу, что обязывает его соблюдать положения Конституции и другие законы республики.

До этого председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацея Свирского назвал решение об увольнении руководителей госСМИ грубым нарушением закона.

Ранее в Польше утвердили отставку руководителей всех спецслужб.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами