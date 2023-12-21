Президент Польши раскритиковал решение о смене руководства госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Х раскритиковал смену руководства государственных СМИ и призвал уважать польские законы.

Ранее министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Вместо них были назначены новые наблюдательные советы.

Политическая цель не может служить оправданием нарушения конституционных принципов и закона, подчеркнул президент Польши.

«Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении общественных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правовой порядок», — написал Дуда.

Он добавил, что Совет министров принял присягу, что обязывает его соблюдать положения Конституции и другие законы республики.

До этого председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацея Свирского назвал решение об увольнении руководителей госСМИ грубым нарушением закона.

Ранее в Польше утвердили отставку руководителей всех спецслужб.