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В Венгрии высказались о невозможности вступления Украины в НАТО

Орбан: при вступлении Украины в НАТО альянсу пришлось бы ввести в нее войска

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Венгрия не поддерживает стремление Украины к членству в НАТО, так как это означало бы немедленное втягивание альянса в военный конфликт. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщает ТАСС.

«Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — сказал Орбан.

20 декабря со схожим заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», — сказал Фицо.

19 декабря об участии Украины в НАТО высказался президент страны Владимир Зеленский.

«Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред», — заявил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Ранее на Украине удвоилось число жителей, считающих что страна движется не туда.

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