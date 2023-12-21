Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня

Сенатор Грэм пригрозил Китаю адскими санкциями в случае действий против Тайваня

close
100%
АР

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в случае, если Пекин предпримет попытки восстановить контроль над Тайванем. Таким образом сенатор отреагировал на информацию о том, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем, сообщает РИА Новости.

По его словам, такая информация «более чем нервирует».

«Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня», — заявил Грэм.

С точки зрения сенатора, в Соединенных Штатах есть межпартийный консенсус, который позволит противостоять КНР.

До этого американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.

По информации источника, китайский лидер заявил, что КНР не собирается применять силу для воссоединения. Также Си Цзиньпин отметил, что США ошибаются, прогнозируя намерение Китая воссоединиться с островом в 2025 или 2027 году. Глава Китая заявил, что Пекин пока не определился с точными датами.

Ранее в Китае выразили недовольство военными поставками США Тайваню.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами