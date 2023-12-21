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Посол Палестины: возобновились переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня

Палестина подтвердила возобновление переговоров между Израилем и ХАМАС

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Global Look Press

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что переговоры Израиля и движения ХАМАС, касающиеся прекращения огня в Газе, действительно возобновились, однако позиции сторон чрезвычайно далеки друг от друга. Об этом посол рассказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, факт заключается в том, что Палестина и Израиль ведут обсуждения. В переговорах принимают участие и посредники, в первую очередь Катар, Египет, США.

При этом, несмотря на возобновление переговоров, подчеркнул посол, позиции Палестины и Израиля очень далеки друг от друга.

Ранее посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в ближайшее время урегулировать разгоревшийся ближневосточный кризис вряд ли удастся.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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