Посол Палестины: возобновились переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что переговоры Израиля и движения ХАМАС, касающиеся прекращения огня в Газе, действительно возобновились, однако позиции сторон чрезвычайно далеки друг от друга. Об этом посол рассказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, факт заключается в том, что Палестина и Израиль ведут обсуждения. В переговорах принимают участие и посредники, в первую очередь Катар, Египет, США.

При этом, несмотря на возобновление переговоров, подчеркнул посол, позиции Палестины и Израиля очень далеки друг от друга.

Ранее посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в ближайшее время урегулировать разгоревшийся ближневосточный кризис вряд ли удастся.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.