В ХАМАС назвали коалицию по охране судов в Красном море соучастниками войны

Член руководства группировки палестинской ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение считает страны, которые намерены присоединиться к создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судов в Красном море, пособниками преступлений против палестинского народа. Его слова приводятся в Telegram-канале ХАМАС, передает ТАСС.

«Что касается участников [коалиции], то они должны пересмотреть свое решение, которое представляет собой открытое соучастие в оккупационной войне, а также преступлениях в отношении нашего палестинского народа в секторе Газа...» — заявил представитель группировки.

До этого газета Financial Times сообщала, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, которые в последнее время подвергаются атакам со стороны хуситов.

19 декабря представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.