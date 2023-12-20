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В США сообщили о переговорах о гумпаузе в секторе Газа

В Белом доме сообщили о переговорах Израиля и ХАМАС о гумпаузе в секторе Газа

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и движение ХАМАС ведут переговоры по гуманитарной паузе. Об этом сообщает ТАСС.

«Идут очень серьезные переговоры», — сказал Кирби.

Он также отметил, что больше нет подробностей, однако США начали работу по гуманитарной паузе сразу после завершения предыдущей.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС на данный момент далеки от заключения сделки по освобождению заложников. По данным источника телеканала, ХАМАС просит «больше заключенных с тяжелыми условиями содержания, чем раньше», имея в виду освобождение палестинских женщин и подростков-заключенных из израильских тюрем. Израиль, в свою очередь, просит освободить всех оставшихся заложников в рамках любой сделки.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа.

Ранее Израиль предложил ХАМАС новую сделку по освобождению заложников.

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