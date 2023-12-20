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США обновили список антироссийских санкций

США внесли в антироссийский санкционный список четыре компании и один танкер

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Shutterstock

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового ведомства.

Согласно информации Минфина, под ограничения подпали специализирующиеся на перевозках нефти гонконгские компании Bellatrix Energy и Covart Energy, а также зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах компании — SUN Ship Management, занимающаяся судоходством, и Voliton DMCC, торгующая сырьевыми товарами, нефтехимией и углеводородами.

Помимо того, в список американских санкций добавлен нефтяной танкер SANAR-15 под флагом России.

Незадолго до этого Минфин США сообщил о введении санкций против российского Экспобанка, золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

Ранее эксперт рассказал о выгоде для США от антироссийских санкций.

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