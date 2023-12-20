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Польские журналисты негодуют из-за смены руководства СМИ после выборов

В Польше разгорелся скандал из-за попытки смены руководства госСМИ

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Artur Widak/Global Look Press

В Польше разгорелся скандал из-за попытки смены руководства государственных СМИ — Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацея Свирского.

«Как председатель KRRiT, я заявляю, что увольнение правлений и советов директоров государственных СМИ министром культуры является грубым нарушением закона», — заявил Свирский.

После выборов, на которых победила объединенная оппозиция, руководство государственных СМИ в Польше было уволено, а вместо руководителей были назначены новые наблюдательные советы, которым предстоит выбрать новые правления.

Это решение было исполнено после принятия резолюции о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Ставшая оппозицией, бывшая правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в лице своих депутатов поддержала протест журналистов.

После этого интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала работает только tvp1, где показывают художественные фильмы. В кабинете председателя правления Польского телевидения произошла потасовка между депутатами PiS и прибывшим юристом, который должен обеспечить юридическую поддержку смены власти.

До этого заседание сейма Польши с выбором премьер-министра собрало аншлаг в кинотеатре.

Ранее новое польское правительство Дональда Туска было приведено к присяге 13 декабря.

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