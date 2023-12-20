Орбан поддержал Трампа после решения суда отстранить его от праймериз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Колорадо отстранить бывшего главу государства от местных праймериз. Об этом глава венгерского кабмина сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это фейковые новости? Продолжай бороться, Дональд Трамп! Мир нуждается в тебе!» — написал Орбан.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах.

Ранее Трамп-младший предсказал , как на его отце отразится отстранение от праймериз в Колорадо.