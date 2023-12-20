В США сочли возможную капитуляцию Украины главным поражением НАТО

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что капитуляция Украины в конфликте с Россией станет первым крупным поражением НАТО с момента появления альянса. Такую точку зрения он высказал в статье для сайта Weapons and Strategy.

«В случае капитуляции Украины, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года», — считает Брайен.

Он также отметил, что НАТО и Украина переживают не лучшие времена, так как страны альянса не могут набрать в свои ряды необходимое число солдат, а военная техника стран Запада показала плохие результаты на фронтах украинского конфликта.

До этого командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес констатировал, что Киев проигрывает на всех фронтах.

«Если говорить о всей войне, о всех фронтах — медийные и там, где бои, — проигрываем», — сказал он.

Верес добавил, что в стране сейчас «очень тяжелое время» и не может назвать направление, в котором Украина бы выигрывала.

Ранее на Западе назвали причину неудач ВСУ на фронте.