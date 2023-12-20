В странах Запада растет уверенность в том, что одной из причин провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий является зрелый возраст мобилизованных граждан. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«На линии фронта Украины непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста», — следует из текста.

Как отмечается в материале, солдаты, участвующие в боевых действиях с февраля 2022 года, и ветераны, находящиеся в войсках с 2014 года, разочарованы плохим физическим состоянием новобранцев. Среди мобилизованных есть мужчины старше 35 лет, что серьезно влияет на возможность решения поставленных боевых задач, пишет WSJ.

Из-за проблем с мобилизацией Киеву не удается справиться с набором мужчин на военную службу, констатируют авторы. Большую часть новобранцев составляют жители сельской местности от 43 до 50 лет, отмечет издание.

Такое развитие событий связано с тем, что украинские власти хотят избежать отправки молодых людей на фронт для восстановления экономики, предполагается в тексте.

До этого глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Ранее британский журнал рассказал, как ВСУ относятся к пожилым новобранцам.