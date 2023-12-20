Путин раскрыл, когда в России были созданы ориентиры государственности

Многие законы в 1990-х годах не выполнялись, но возникли основы государственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации, передает РИА Новости.

«Были созданы юридически правовые основы новой государственности», — сказал глава государства.

Накануне стало известно, что российский лидер 20 декабря выступит перед законодателями на заседании, приуроченном к юбилею Федерального собрания.

Путин потребовал от российских спецслужб

более активно защищать экономические интересы РФ. Глава государства призвал усилить борьбу с экстремизмом, с угрозами в информационном пространстве, защищать государственную тайну, обеспечивать надежную работу отечественных компаний и предприятий, в том числе оборонных.

До этого Путин подписал закон, обязывающий региональных чиновников информировать прокуратуру о всех попытках склонения их к коррупции.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».