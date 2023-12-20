В СФ назвали позором решение ряда стран отвергнуть резолюцию о борьбе с нацизмом

Сенатор Константин Долгов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал результаты голосования в Генассамблее ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Он подчеркнул, что 49 стран, высказавшиеся против документа, сделали выбор в пользу США, которые используют неонацистскую идеологию для борьбы с Россией. Эти государства, по его мнению, покрывают себя международным позором.

«Россия ежегодно с 2005 года выносит на голосование в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и США ежегодно голосуют против. С 2016 по 2021 годы стабильно две страны голосовали против документа — это США и Украина», — напомнил Долгов.

При этом он выразил уверенность, что сегодняшние попытки Вашингтона использовать нацизм в борьбе с Россией окажутся провальными.

19 декабря Генассамблея ООН утвердила резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

В документе странам рекомендовано принять надлежащие меры в законодательстве, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Также резолюция призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе законодательно. Кроме этого, в ней осуждается использование образовательных материалов пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Ранее ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению «формулы мира» Зеленского.