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Санчес встретится с лидерами Каталонии, несмотря на отрицания таких намерений ранее

Премьер Испании Санчес встретится с лидерами Каталонии вопреки обещаниям

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Heinz-Peter Bader/AP

Премьер Испании Педро Санчес планирует встречу с лидерами Каталонии Карлесом Пучдемоном и Ориолом Хункерасом несмотря на обещания этого не делать. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Санчес планирует встретиться с ключевыми лидерами каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном и Ориолом Хункерасом «несколько раз», чтобы «нормализовать отношения» с силами, выступающими за независимость Каталонии, несмотря на то, что ранее публично отрицал такую встречу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны главной оппозиционной силы Испании в испанском парламенте — Народной партии.

До этого сообщалось, что в центре испанского Мадрида собрались 500 человек, протестующих против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии.

Акция прошла под лозунгами за единство Испании, а главным ее организатором выступил Фонд защиты испанской нации. Люди митинговали под стенами штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес.

Ранее в Испании захотели начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года.

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