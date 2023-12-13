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В Испании захотели начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года

Премьер Испании Санчес: настало время открыть двери и интегрировать Украину

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Испанский премьер Педро Санчес заявил, что начал председательство Испании в Совете Евросоюза с визита в Киев и надеется завершить его переговорами о вступлении Украины в ЕС. Об этом он заявил в Европарламенте, сообщает РИА Новости.

«Для Евросоюза настало время открыть двери и интегрировать Украину, Молдавию и страны Западных Балкан… Я начал в июле председательство Испании поездкой в Киев, и я надеюсь завершить его началом переговоров о вступлении этой страны (в сообщество)», — сказал Санчес в Европарламенте.

Он заявил об этом, подводя итоги председательства Мадрида в Совете ЕС, которое завершится 31 декабря.

Санчес также отметил, что надеется как можно скорее вернуться в Киев, «чтобы отпраздновать установление справедливого и прочного мира».

Сообщалось, что обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря.

Некоторые страны ЕС оказывают помощь Украине деньгами и вооружением. В четверг, 14 декабря, парламенту Дании представят пакет военной помощи для Украины с танками и БПЛА.

Ранее Макрон оценил значение предстоящего саммита ЕС для Украины.

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