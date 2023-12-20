Во Франции заявили, что усталость европейцев от украинского конфликта сменила паника

Заявлениями о планах по расширению ЕС и продолжении поддержки Украины в Европе хотят скрыть возникшую панику. Об этом заявил бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш газете Le Figaro.

Дипломат отметил, что нынешние европейские лидеры стремятся расширить ЕС до 35-36 стран. Но пока США выступают против включения Украины в НАТО, правительства стран ЕС медлят с выделением новых траншей Киеву, продолжая одновременно демонстрировать большие геополитические амбиции.

Он напомнил, что Европа пока не смогла перевести свою экономику на военные рельсы, поэтому не способна на продолжительное участие в конфликте высокой интенсивности.

«В Европе обеспокоенность, даже паника добавляется к усталости от этой бесконечной войны», — резюмировал бывший госсекретарь.

20 декабря стало известно, что ЕС заморозил российских и белорусских активов на €28 млрд. В Брюсселе собираются использовать эти деньги на украинском направлении.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.