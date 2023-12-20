В Кремле оценили решение ГА ООН принять резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал решение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций принять российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Песков назвал это решение очень хорошей новостью.

«И мы приветствуем тех, кто присоединится к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира... Местами неонацисты пытаются поднимать голову. Принятие таких деклараций чрезвычайно важно», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

В документе странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры в законодательной сфере, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил премьерам стран СНГ о важности борьбы с фальсификацией истории.