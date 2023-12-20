В Крыму сочли, что Зеленский боится переговоров с Россией

Нежелание главы Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией продиктовано страхом лишиться западной финансовой поддержки. Такое заявление РИА Новости сделал сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что Зеленский «боится прекращения военного конфликта» и возвращения мира на Украину.

«Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег», — сказал Цеков.

Сенатор призвал Зеленского не вводить в заблуждение украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений. По его мнению, судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы страны главу Украины «волнуют в последнюю очередь».

Накануне в Госдуме оценили позицию Зеленского по переговорам с Россией. По мнению члена комитета по международным делам Дмитрия Белика, украинского президента можно назвать «несамостоятельной фигурой в чужой игре» и «правителем без территорий».

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.