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В Крыму сочли, что Зеленский боится переговоров с Россией

Сенатор Цеков: Зеленский боится лишиться денег, которые дает военный конфликт

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Нежелание главы Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией продиктовано страхом лишиться западной финансовой поддержки. Такое заявление РИА Новости сделал сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что Зеленский «боится прекращения военного конфликта» и возвращения мира на Украину.

«Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег», — сказал Цеков.

Сенатор призвал Зеленского не вводить в заблуждение украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений. По его мнению, судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы страны главу Украины «волнуют в последнюю очередь».

Накануне в Госдуме оценили позицию Зеленского по переговорам с Россией. По мнению члена комитета по международным делам Дмитрия Белика, украинского президента можно назвать «несамостоятельной фигурой в чужой игре» и «правителем без территорий».

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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