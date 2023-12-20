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Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной раде

Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Верховной раде

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Галина Михайлюк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной раде, им стала народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Михайлюк. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Михайлюк также занимает пост главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее пост представителя президента Украины в парламенте занимал Федор Вениславский. Он сам заявил, что из-за большой занятости военными проектами был вынужден отказаться от соответствующей должности.

17 ноября стало известно, что президент Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

В конце ноября Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.

В начале декабря президент назначил новым главой государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Мироненко.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.

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