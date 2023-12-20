В ЦИК раскрыли число регионов, которые подали заявки на применение ДЭГ на выборах президента

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ поступили от 28 субъектов РФ без учета Москвы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Из 30 наших регионов, где такой опыт есть, 28 субъектов РФ подали заявки», — сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что только Оренбургская и Тульская области оценили свои возможности и решили в этот раз дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не проводить.

Накануне стало известно, что ЦИК РФ 20 декабря планирует обсудить применение онлайн-голосовании на выборах президента в марте 2024 года.

19 декабря ЦИК анонсировал рассмотрение вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку российского лидера Владимира Путина.

17 декабря зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.