В Москве задержаны экстремисты, планировавшие преступления против силовиков

В Москве задержаны семеро подозреваемых в создании экстремистского сообщества, целью которого было совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило столичное управление Следственного комитета России.

Следователи полагают, что группа была создана в июне 2020 года и занималась «планированием преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов». Через социальные сети в нее вовлекались несовершеннолетние.

Члены сообщества соблюдали конспирацию, включая в чаты и предоставляя возможность общаться друг с другом только своим знакомым, разделяющим их взгляды и убеждения.

Разоблачение их деятельности стало результатом совместной операции следователей столичного Следственного комитета, сотрудников Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области и МВД России. 5 июня при силовой поддержке Росгвардии участники группировки были задержаны, по местам их жительства проведены обыски.

Уголовное дело расследуется по ст. 282.1 ч.ч. 1 и 2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в экстремизме участнице «Битвы экстрасенсов» Елене Суликовой.