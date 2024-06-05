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Украинский БПЛА сбит над Курской областью

Минобороны: беспилотник ВСУ сбит над территорией Курской области

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Shutterstock

Беспилотник украинской армии сбит над территорией Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, около 17:00 мск была пресечена очередная попытка Киева совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по российским объектам.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — заявили в министерстве.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Грайворонского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Днем 5 июня Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кроме того, гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.

Ранее в России создали систему киберзащиты для беспилотников.

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