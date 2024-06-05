В Калининграде мужчина зазывал школьника в машину и пытался потрогать его за деньги

В Калининграде мужчина предложил 14-летнему школьнику деньги, чтобы «потрогать его» в своей машине. Об этом сообщает «Клопс».

По словам жительницы микрорайона Космодемьянский, от домогательств неизвестного пострадал 14-летний друг ее дочери, который часто бывает у них в гостях. Мальчик рассказал матери своей подруги, что столкнулся с педофилом на прошлой неделе в районе улицы Карташова. Школьник хотел что-то купить в «Ростер Хит», но не смог и попросил пять недостающих рублей у случайного мужчины.

«Увидел рядом машину красную, там дядька сидит. Спросил у него: «Нет пяти рублей?» А тот в ответ: «Садись ко мне, я тебе писечку почухаю в машине и дам тебе денег». Миша оторопел. Не понял, переспросил: «Чего?!» А тот объясняет, мол, потрогаю тебя. Мальчик испугался и убежал к нам домой, и мне рассказал об этом», — рассказала калининградка.

Женщина рассказала об инциденте в местных группах в социальных сетях и обратилась в полицию, а пострадавший школьник поделился деталями случившегося с родителями. В итоге он дал показания, дав описание предполагаемого педофила.

«У него старая красная машина. Мужчина худощавый, сморщенный, как дедушка, на лице щетина. Черная куртка», — вспомнил подросток.

В УМВД по Калининградской области сообщили, что по факту заявления проводится проверка, личность мужчины устанавливается.

Ранее отец избил педофила, который домогался ребенка в автобусе по дороге в Диснейленд.