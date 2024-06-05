Лавров прибыл в Чад с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Чад. Это первый визит Лаврова в эту страну, сообщает ТАСС.

В Чаде глава российского внешнеполитического ведомства встретится с руководством африканской республики. Эта страна стала четвертой по счету, которую посетил за последние дни Лавров, и финальной в африканском турне министра. До этого глава МИД РФ побывал в Гвинее, Конго и Буркина-Фасо.

По данным российского министерства, российско-чадские отношения «в целом носят динамичный характер».

Дипломатические отношения между СССР и Чадом были установлены 24 ноября 1964 года. С тех пор начались официальные взаимодействия между Москвой и Нджаменой.

Поездка Лаврова по Африке началась 2 июня с посещения Гвинеи, 3 июня он прибыл в Республику Конго, 4 июня министр посетил Буркина-Фасо.

Перед этим турне Лавров сказал, что африканские государства занимают ответственную позицию по конфликту на Украине. По его словам, это не меняется, несмотря на попытки западных государств подключить Африку к своей кампании против Москвы.

Ранее президент Буркина-Фасо вручил Лаврову орден Жеребца.