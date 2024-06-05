Черчесов объяснил, почему возглавил сборную Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов объяснил, почему принял решение возглавить национальную сборную Казахстана. Его слова приводит официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

«Я думаю, что сборная Казахстана под мою концепцию подходит. Я уже бывал здесь не раз, Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом. Прилетел в Астану, меня встретил президент КФФ Адлет Барменкулов. Пообщались и поняли, как нам действовать дальше. Мы решили, что этот проект нужно делать вместе и мы этого хотим», — заявил специалист.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее экс-тренер «Локо» заявил, что сборная Казахстана в надежных руках при Черчесове.