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МИД РФ выразил надежду на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте

МИД: РФ рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой при президенте Шейнбаум

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Depositphotos

Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой после избрания нового президента страны Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, слова которого передает РИА Новости.

«Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы», — заявил он.

3 июня президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики.

Также Шейнбаум поздравил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится с 5 по 8 июня. Победитель определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат с наибольшим количеством голосов.

На президентских выборах в Мексике Клаудия Шейнбаум была кандидатом от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю». Она станет первой женщиной-президентом в истории страны. Главный конкурент Шейнбаум Сочитль Гальвес уже поздравила соперницу с победой на выборах.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.

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