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В Житомирской области недовольные украинцы попытались взять штурмом военкомат

Толпа штурмует ТЦК под Житомиром после гибели там призванного украинца

Толпа местных жителей штурмует территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат) в городе Барановка в Житомирской области после гибели насильно призванного украинца. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что толпа, преимущественно состоящая из женщин, пытается проломить запертые ворота. Женщины кричат: «Позор!», им противостоят сотрудники ТЦК. После того, как местные жители смогли прорвать ворота, слышен возглас «Не стреляйте!», далее видео обрывается. Что произошло потом — остается неизвестным.

Инцидент произошел на фоне смерти 32-летнего невоеннообязанного украинца, которого силой доставили в Звягельском ТЦК. В военкомате заявили, что на мужчину якобы не оказывалось физического воздействия — по версии представителей ТЦК, мужчина был доставлен в военкомат в состоянии опьянения и уже имел легкие травмы. А смерть якобы наступила из-за эпилептического приступа.

До этого украинское издание «Страна» сообщило, что в украинских колониях представители администрации и надзиратели берут взятки с заключенных, желающих мобилизоваться по новому закону.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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