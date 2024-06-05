Продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за выступление

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Алла Пугачева могла зарабатывать на своих концертах 20 млн рублей за один выход. Его слова передает издание «Страсти.ру».

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — отметил эксперт.

Он уточнил, что стоимость концерта Ларисы Долиной составляет от 2 до 5 млн рублей. Своим мнением Дворцов поделился после того, как Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину назвали богатейшими певицами России. Продюсер заявил, что артистки получают за выход от 3 до 7 млн рублей.

Недавно певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнительницы народных композиций зарабатывают больше своих коллег по эстраде и вспомнил о Кадышевой и Бабкиной. Исполнитель также порадовался, что молодые музыканты все чаще начали выступать в народном жанре и «обращать внимание на нашу богатую русскую культуру». Он считает, что музыкантам нужно быть ближе к людям.

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