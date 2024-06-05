Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717601505
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за выступление

Продюсер Дворцов заявил, что гонорар Пугачевой составлял 20 млн рублей

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Алла Пугачева могла зарабатывать на своих концертах 20 млн рублей за один выход. Его слова передает издание «Страсти.ру».

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — отметил эксперт.

Он уточнил, что стоимость концерта Ларисы Долиной составляет от 2 до 5 млн рублей. Своим мнением Дворцов поделился после того, как Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину назвали богатейшими певицами России. Продюсер заявил, что артистки получают за выход от 3 до 7 млн рублей.

Недавно певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнительницы народных композиций зарабатывают больше своих коллег по эстраде и вспомнил о Кадышевой и Бабкиной. Исполнитель также порадовался, что молодые музыканты все чаще начали выступать в народном жанре и «обращать внимание на нашу богатую русскую культуру». Он считает, что музыкантам нужно быть ближе к людям.

Ранее Алексей Панин рассказал, почему никогда не вернется в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами