Россиянка заявила в полицию на мужчину, который избил ее кирпичами, бутылкой и мусоркой

В Краснодарском крае девушка заявила, что местный житель избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в Кропоткине. По словам самой пострадавшей, они гуляли вместе с подругой, но в какой-то момент на них напал местный житель, который находился под действием наркотиков.

«Ему показалось, что мы от него чего-то хотим, он схватил железную мусорку и бросил её мне в голову, после чего в ход пошли кирпичи и бутылка», – поделилась девушка.

По словам россиянки, после этого мужчина ударил ее по лицу ногой.

Девушка обратилась в правоохранительные органы. Специалисты уже сняли побои.

До этого женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как ударила сына ножом. По версии следствия, россиянка в день произошедшего была пьяна. Ей не понравилось поведение плачущего ребенка, поэтому она схватилась за лезвие и во время конфликта задела жизненно важные органы несовершеннолетнего. Медики быстро приехали на место, поэтому мальчик выжил.

Ранее россиянин избил соседку утюгом, подозревая ее в краже телевизора.