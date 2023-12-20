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США могут поставлять больше средств ПВО Украине при помощи Японии

Washington Post: США смогут отправлять средства ПВО Киеву при экспорте из Японии

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Global Look Press

Действующая администрация Джо Байдена может увеличить объемы поставок средств ПВО на Украину в случае, если Япония будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы для ЗРК Patriot. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как следует из текста, Токио на этой неделе смягчит правила экспорта оружия, что позволит отправить США несколько десятков ракет для Patriot. Подобное развитие событий восполнит запасы Вашингтона и даст США возможность направить «больше новейших средств ПВО Украине», уточняется в материале.

В то же время отмечается, что Япония не будет передавать вооружение напрямую Украине, вместо этого рассматривается вариант отправки средств ПВО сперва Соединенным Штатам для восполнения запасов.

По данным источника Washington Post, в Японии в ближайшее время решат, сколько ракет-перехватчиков они могут передать США.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон заявил группе аналитиков, что его стране требуется больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Патриоты») для защиты как минимум Херсона и Одессы.

Ранее генсек кабмина Японии воздержался от комментариев о поставках в США снарядов для Киева.

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