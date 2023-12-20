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Делегации России на форуме ОБСЕ не дали показать фильм о кризисе на Украине

Делегации России в ОБСЕ отказали в показе фильма об истоках кризиса на Украине

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Julia Darashkevich/Reuters

Российской делегации на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не позволили показать фильм об истоках кризиса на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали (показ фильма) для трансляции на заседании ФСОБ», — сказал дипломат.

По его словам, ирония всей этой ситуации состоит в том, что западные страны позиционируют себя как защитники свободы слова.

«Но что на практике? <...> они закрывают любые источники альтернативной информации», — добавил Гаврилов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

По его словам, если политики на Украине, в Европе и США, которые агрессивно настроены в отношении России, хотят договариваться — пусть это делают.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.

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