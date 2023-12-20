ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев на Украине 

Евросоюз не будет отменять санкции против России даже после полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Нужно отдавать себе отчет в том, что санкции не будут отменены после завершения боевых действий на Украине. Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно», — сказал источник.

По его словам, в самой процедуре принятия санкционных решений заложена проблема. Для введения рестрикций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или даже облегчении режима санкций в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение, продолжил источник.

«Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени. Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС (в лице Еврокомиссии, Европарламента и дипслужбы. — «Газета.Ru»)», — добавил источник.

Накануне в министерстве иностранных дел России объявили о введении ответных мер на 12-й пакет санкций ЕС.

19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений.

18 декабря стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 юрлиц в 12-й пакет санкций против России.

Под санкции попали, в частности, телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, Илья Медведев.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.