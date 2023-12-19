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Бортников рассказал о борьбе с украинскими диверсантами

Глава ФСБ Бортников рассказал о борьбе с украинскими диверсантами и агентами

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне неудач на фронте начинает усиливать борьбу с помощью диверсантов и агентов. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории», — сказал Бортников.

Он отметил, успехи ФСБ в вопросе выявления агентов противника.

По его словам, результаты их работы в ФСБ пока не обнародуют, но в скором времени о них расскажут.

18 декабря сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории Донецкой народной республики (ДНР) шесть граждан, которых подозревают в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как уточнили в силовом ведомстве, задержания прошли в двух населенных пунктах, их названия не уточняются. В данный момент с подозреваемыми проводит разбирательство региональное управление ФСБ.

Ранее в ДНР был найден тайник с секретной документацией службы безопасности Украины.

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