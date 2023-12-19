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Путин заявил, что Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы

Путин заявил, что РФ в отличие от «временщиков на Украине» не бросает раненых

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия в отличие от «временщиков на Украине» никогда не бросает раненых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы», — сказал глава государства во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной, где ему показали машину для транспортировки раненых.

19 декабря Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России. Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе спецоперации.

Путин обратил внимание, что военнослужащим приходится действовать в непростых условиях, но благодаря настрою солдат и офицеров Россия добьется всех поставленных целей СВО.

19 декабря стало известно, что Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны наградит Героев России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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Операция на Украине
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