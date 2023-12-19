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Израиль не исключил участия в операции против хуситов в Красном море

Посол Израиля Бен-Цви не исключил участия страны в операции в Красном море

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Армия обороны Израиля

Посол Израиля в России Александр Бен Цви не исключил участия еврейского государства в операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в случае необходимости Израиль будет принимать участие в операции «Страж процветания».

«Это [атаки хуситов] может в какой-то мере повлиять на экономическую блокаду Израиля, так что мы не будем сидеть сложа рука. Как мы будем это делать, договоримся уже со странами, которые участвуют в коалиции», — заявил Бен Цви.

Дипломат подчеркнул, что действия хуситов влияют на экономику всего региона. Если судна не будут плавать через Красное море, то цены на продукты возрастут на всем Ближнем Востоке.

«Это ударит по экономике различных стран. Это не только вопрос Израиля, это вопрос, я бы сказал, мирового сообщества, поэтому сейчас организовывается коалиция», — констатировал Бен Цви.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.
Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее в Совфеде предрекли еще один военный конфликт с участием США.

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