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Финляндия выдала 200 разрешений на исключение из санкций против РФ

Yle: МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций

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Sergei Grits/AP

С начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на руководителя отдела санкций внешнеполитического ведомства Пию Сариваара.

Представительница ведомства заявила, что МИД получил более 500 запросов об исключениях, 200 из которых были одобрены. Чаще всего, речь идет о запросах снять ограничения по персональным санкциям и разрешению на перевод средств.

«Такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью», — сказала она.

Днем ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал 12-й пакет санкций. В него включены 61 человек и 86 юридических лиц, в том числе российская особая экономическая зона «Алабуга», ПАО «Туполев», Росфинмониторинг и глава этого ведомства Юрий Чиханчин, телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

В Совете Федерации назвали утверждение пакета санкций «прискорбной» новостью, так как вред от рестрикций почувствуется очень быстро.

Ранее стало известно, что ЕС исключил венгерскую АЭС из списка рестрикций в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

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