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В Bloomberg усомнились в способности Украины к прорыву в конфликте

Bloomberg: Украине без помощи Запада придется прекратить огонь на условиях РФ

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Gleb Garanich/Reuters

В европейских странах считают, что Украина без помощи извне будет вынуждена прекратить огонь на условиях России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Официальные лица заявили, что если Украина не получит оружие, то Россия будет стремиться контролировать большую территорию, пишет издание.

Агентство отметило, что помимо общественного скептицизма, разочарование контрнаступлением Киева подогрело вопросы насчет того, является ли реальной целью Киева вернуть под свой контроль те территории, которые перешли России.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, крепкий мир на Украине не может быть основан только на боевых действиях, однако время для политического перемирия между конфликтующими сторонами еще не пришло.

Ранее президент Чехии предупредил о сдвиге в конфликте на Украине.

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