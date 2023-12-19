Путин выразил соболезнования руководству Китая в связи с последствиями землетрясения

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями мощного землетрясения, которое произошло 19 декабря. Текст послания опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия, и надеются, что пострадавшие скоро поправятся.

19 декабря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. На месте землетрясения китайские власти задействовали 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим. Согласно последней информации, травмы в ходе бедствия получили более 390 граждан. Известно о 118 летальных случаях.

Ранее сообщалось, что толчки от землетрясения в Китае ощутили даже в Казахстане.