МИД Финляндии высказался о сроках приема Украины в НАТО

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время выступления в Гудзоновском институте заявила, что в данный момент нельзя назвать сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается членства Украины в НАТО, думаю, должен быть надежный путь, но на прошлой неделе Европейский союз начал переговоры с Украиной о вступлении. И это надежный путь, который поможет Украине однажды соответствовать критериям Североатлантического альянса», но пока мы не можем установить дату», — сказала она.

Также Валтонен отметила, что финское правительство расходует более 2% ВВП на оборону.

«Своим примером мы призываем всех союзников поступать так же», — добавила глава МИД Финляндии.

До этого претендент на пост президента США бизнесмен Вивек Рамасвами призвал американские власти пообещать, что Украина не войдет в НАТО.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.