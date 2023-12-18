Путин рассказал о важности неформальном подхода для наставников

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что родители хотели, чтобы он больше уделял время музыке, но его тренер по борьбе сумел их переубедить. Об этом сообщает ТАСС.

«Родители решили в какой-то момент, что я должен больше внимания уделить музыке. Им очень хотелось, чтобы я играл на баяне, это интересно все, важно, но у меня там не очень получалось, а в борьбе складывалось. Тренер пришел домой и говорил с моими родителями, убедил их в том, чтобы они отпустили меня», — сказал глава государства на встрече с участниками и победителями чемпионата «Профессионалы».

Президент признался, что не ожидал тогда такого внимания со стороны тренера. Путин отметил, что неформальное отношение к людям очень важно в воспитательной и наставнической работе.

18 декабря Путин объяснил, почему дети богатых родителей должны всего добиваться сами. По его словам, они, как и остальные, куда-то «карабкаться», чтобы в будущем чем-то дорожить.

Президент также заявил, что у российских девушек есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе в тех, которые считаются традиционно мужскими.

14 декабря Владимир Путин признался, что в детстве хотел стать летчиком и разведчиком.

Ранее Путин раскрыл секрет командного голоса.