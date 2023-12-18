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Эрдоган предложил возобновить процесс по мирному урегулированию ситуации на Украине

Эрдоган: Турция готова возобновить процесс по урегулированию на Украине

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, турецкая сторона обращает внимание на необходимость возобновить усилия по дипломатическому разрешению кризиса на Украине.

«Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон», — сказал Эрдоган.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По его словам, Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного разрешения конфликта.

В 2022 году переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. По словам одного из посредников в переговорах, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, в итоге процесс застопорился из-за американцев.

Ранее Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной в Стамбуле.

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