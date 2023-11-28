Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия во время переговоров с представителями Украины в марте прошлого года требовала не только отказа этой страны от вступления в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным.

«Но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса», — заявил Мединский.

Также он отметил, что был выдвинут большой ряд гуманитарных требований, так как РФ исходила «из защиты русскоязычного населения Донбасса».

Кроме того, он заявил, что на данный момент заключение мира с Киевом возможно «при полном выполнении задач и целей» специальной военной операции (СВО).

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Борис Джонсон, будучи еще премьером Британии, весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил «просто воевать». Арахамия также заявил, что и сама Украина не соглашалась на отказ от вступления в НАТО, так как это противоречило ее Конституции.

Последний раз РФ и Украина садились за стол переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда Мединский отметил, что диалог «прошел конструктивно» и содержательно, Украина представила свою «понятно сформулированную позицию», подтвердила стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

Ранее в Госдуме оценили заявление Арахамии о срыве мирных переговоров с РФ.