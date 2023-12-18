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Лавров обвинил США в двойных стандартах по использованию оружия Израилем и Украиной

Лавров: США повинны в двойных стандартах по применению оружия Израилем и Киевом

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в двойных стандартах по применению оружия Израилем и Украиной. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам министра, есть небольшая разница, как представители Соединенных Штатов заявляют, что «они хотят убедиться, что Израиль точечно и в соответствии с правовыми нормами» использует американское оружие, а Украина якобы самостоятельно решает, как его применять.

«Это двойной стандарт чистой воды», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить производство оружия для Киева с целью обеспечения рабочими местами американцев и украинцев.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не поощряет Украину наносить удары вглубь территории России, а также не помогает делать это

Ранее глава Пентагона оценил способность США снабжать оружием Израиль и Украину.

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