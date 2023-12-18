Лавров оценил успехи сельскохозяйственного производства России

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сельское хозяйство в России успешно развивается, хотя и с оговорками, но соответствующие меры будут приняты. Об этом он рассказал в интервью на Первом канале.

По его мнению, российское сельскохозяйственное производство идет в гору, но с оговорками, о которых известно. Министр выразил уверенность в том, что необходимые меры по данному вопросу будут быстро приняты.

Лавров подчеркнул, что вопросы, связанные с разблокированием российских удобрений, незаконно арестованных в портах Европейского союза (ЕС), решаются.

До этого замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова заявила, что экспорт зерна из России на 4 декабря 2023 года составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Полозюкова напомнила, что в России действует режим квотирования экспорта зерна. Квота на вывоз зерна за рубеж с 15 февраля по 30 июня 2024 года установлена в объеме 24 млн тонн.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.