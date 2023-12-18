В запуске ракет Северной Кореей увидели демонстрацию готовности к войне

Очередным запуском неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря КНДР демонстрирует своим врагам, что готовится к потенциальной войне, считает политолог Евгений Михайлов. Последний такой шаг сильно взволновал власти Японии, Южной Кореи и США, заявил он телеканалу «360».

По мнению Михайлова, КНДР всячески препятствует планам Вашингтона создать блок НАТО в Тихоокеанском регионе, демонстрируя свою способность противостоять внешним силам.

«Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея — большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно», — считает эксперт.

По его мнению, также Пхеньян показывает приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает Японию, США и Южную Корею, из-за чего они «будут принимать какие-то решения», считает Михайлов. При этом он добавил, что санкции против Северной Кореи по-прежнему не будут сказываться на военной промышленности страны.

Напомним, сегодня утром КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету большой дальности. Первая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японское море, о второй не сообщалось. Япония в ответ заявила о решительном протесте, подчеркнув, что постоянные пуски ракет угрожают миру и безопасности.

Ранее сообщалось как именно экс-президент США Дональд Трамп может пересмотреть отношение к КНДР в случае переизбрания.