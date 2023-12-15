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Санду обвинили в неспособности позаботиться о молдавских гражданах на Украине

Додон обвинил Санду в неспособности позаботиться о молдаванах на Украине

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Andreea Alexandru/AP

Президент Молдавии Майя Санду неспособна позаботиться о молдавских гражданах, проживающих на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Госпожа Санду, почему бы вам не поинтересоваться у вашего друга Зеленского, как поживает молдавская диаспора в Украине — почти 300 тысяч граждан», — заявил Додон.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отличие от Майи Санду может заботиться о находящихся в Украине венграх и настаивает на принятии определенных законов в интересах венгерской диаспоры.

До этого Додон заявил, что принятое в ЕС решение начать переговоры с Молдавией о вступлении в блок является геополитическим, оно связано с конфликтом на Украине, а не с заслугами молдавских властей.

Ранее в парламенте Молдавии прозвучал гимн ЕС.

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