Санду обвинили в неспособности позаботиться о молдавских гражданах на Украине

Президент Молдавии Майя Санду неспособна позаботиться о молдавских гражданах, проживающих на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Госпожа Санду, почему бы вам не поинтересоваться у вашего друга Зеленского, как поживает молдавская диаспора в Украине — почти 300 тысяч граждан», — заявил Додон.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отличие от Майи Санду может заботиться о находящихся в Украине венграх и настаивает на принятии определенных законов в интересах венгерской диаспоры.

До этого Додон заявил, что принятое в ЕС решение начать переговоры с Молдавией о вступлении в блок является геополитическим, оно связано с конфликтом на Украине, а не с заслугами молдавских властей.

Ранее в парламенте Молдавии прозвучал гимн ЕС.