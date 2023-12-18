Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в декабре

Президент России Владимир Путин рассчитывает увидеться с главами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, в Санкт-Петербурге в конце декабря. Об этом он заявил в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ, опубликованном пресс-службой Кремля в своем Telegram-канале.

«Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Глава государства также поздравил с днем рождения премьер-министра Казахстана.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на приезд президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальный саммит СНГ. Мероприятие пройдет 26 декабря.

В начале декабря Владимир Путин отмечал, что передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ.

А в конце ноября стало известно о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать в Россию в конце декабря на заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальную традиционную встречу лидеров стран — членов СНГ.

Ранее стала известна дата выхода Молдавии из МПА СНГ.